Bietes kūkām un kēksiņiem piešķir sulīgumu un košu krāsu, padarot tos īpaši gardus. Šoreiz gatavosim braunijus.
- 250 g vārītu biešu biezeņa (2 vidēji lielas bietes)
- 200 g tumšās šokolādes
- 150 g sviesta
- 200 g cukura
- 3 olas
- 120 g kviešu miltu
- 30 g kakao pulvera
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- šķipsniņa sāls
- 50 g valriekstu vai lazdu riekstu
Bietes novāra, nomizo un sablendē gludā biezenī. Katliņā ūdens peldē vai mikroviļņu krāsnī izkausē šokolādi kopā ar sviestu, līdz masa kļūst viendabīga. Atsevišķā bļodā sakuļ olas ar cukuru, pievieno biešu biezeni un iemaisa izkausēto šokolādi ar sviestu. Masā iecilā izsijātus miltus ar kakao pulveri, cepamo pulveri un šķipsniņu sāls, pievieno sasmalcinātus riekstus. Gatavo mīklu lej ietaukotā vai ar cepampapīru izklātā taisnstūra veidnē un izlīdzina. Cep cepeškrāsnī 180 grādos 30–35 minūtes, līdz maliņas sacietējušas, bet vidus vēl valgs. Atdzesē, sagriež kvadrātos un pasniedz, vēlams ar ogām vai karoti saldējuma.
Smalko cukuru var pusi aizstāt ar brūno cukuru vai medu.
