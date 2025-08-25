35. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienās (24., 25., 26., 27.08.) sēj ziemāju labības un zālājus. Stāda pastāvīgā vietā augus no konteineriem.
- 28., 29.08. Sēšanai un stādīšanai ne pārāk labvēlīgas dienas.
- Pa daļai ziedu, pa daļai lapu dienā (30.08.) ievāc augu sēklas, ārstniecības un garšaugus.
- Lapu dienā (31.08.) aplaista augus. Sēj zaļmēslojuma augus.
Pārdomas
Pati Bērtuļdiena gan neesot uzskatāma par labāko sējas dienu, jo tad labībai augot īsas vārpas. Vislabāk esot sēt vai nu trīs dienas pirms, vai trīs dienas pēc Bērtuļdienas. Ņemot vērā šī gada kalendāra datus, labākais laiks sējai sanāk pēc šīs laika dienas. Vēl senie ticējumi māca ievērot arī zināmu svētības kultu. Sēju sākot, kā pavasarī, tā rudenī, zemnieka pašcieņas un spēka apliecinājums ir sava veida simboliska ziedošana. Pirmo sauju sējot, esot jāsaka – tas visiem putniem, zvēriem; otro – tas ceļa gājējiem; trešo – tas man pašam. Vai mūsdienās spējam būt tik nesavtīgi un gādīgi? Tas viss tā simboliski, bet tomēr liecina par vēlmi saprasties un sadzīvot ar dabu. Varētu teikt, ka sava veida zaļā kursa aizsākumi. Arī mūsdienu lauksaimniekam nākas sadzīvot gan ar putniem, gan ar zvēriem, gadās, ka arī ceļa gājēji cenšas paņemt savu daļu. No dārzeņu audzētājiem ir dzirdēti tādi signāli. Var būt, ka, ievērojot šos ziedošanas kulta rituālus, saprašanās ar dabu un sabiedrību varētu notikt harmoniskāk.
Augusts
