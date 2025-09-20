Recepte nāk no smiltsērkšķu audzētājas, Penkules pagasta "'Ēmulīšu" dārza saimnieces Leldes Brikmanes krājumiem.

Sastāvdaļas

Pamatnei

  • 200 g Selga cepumu
  • 100 g sviesta

Pildījumam

  • 300 ml smiltsērkšķu sulas
  • 250 g želejas cukura
  • 200 g svaigu ogu (piemēram, mellenes, avenes vai upenes)

Pagatavošana

Cepumus smalki sasmalcina, sajauc ar izkausētu sviestu un izklāj kūkas formas apakšā, nedaudz pieblietējot. Pamatni cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 180 °C temperatūrā aptuveni 8–10 minūtes, līdz tā iegūst viegli zeltainu nokrāsu. Atstāj pilnībā atdzist.

Tikmēr smiltsērkšķu sulu lej katliņā, pievieno želejas cukuru un maisot uzvāra. Uz atdzisušās cepumu pamatnes uzlej smiltsērkšķu želeju, nedaudz atdzesē un uzber ogas. Kūku liek ledusskapī vismaz uz sešām stundām, lai tā pilnībā sastingst.