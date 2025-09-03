Ko darīt, ja piemājas purviņš – lielogu dzērveņu stādījums – ir iegrimis? Kā to pacelt augšā? Jautā Inese Olainē.

Alsungas novada zemnieku saimniecības “Stīgas” īpašnieks Āris Šalkonis, kurš apsaimnieko 1,5 ha Amerikas lielogu dzērveņu, iesaka pasākumu kompleksu, lai atjaunotu stādījumu.  

Katru pavasari dzērvenāji jāķemmē un jācērp, lai stīgas neaugtu krustām šķērsām. Lielražošanā šim nolūkam izmanto pašizgatavotu mehānisku pašgājēju ierīci. Mājas apstākļos dzērvenes var ķemmēt ar grābekli, garās stīgas sakārtojot vienā virzienā virspusē un pēc tam nogriežot ar nazi vai šķērēm. 

