Viena no konditores Rūtas Strautnieces receptēm ābolu laikam.
Kūkas forma: Ø 24–26 cm
Sastāvdaļas
- 6 vidēji lieli āboli
- 4–5 olas
- 410 g baltā cukura
- 200 g mīksta sviesta
- 200 g kviešu miltu
- 100 g pilngraudu kviešu miltu
- pustējkarote sodas
Pagatavošana
Bļodā liek mīkstu sviestu, pieber 110 g cukura un kuļ ar mikseri, līdz izveidojusies gaiša, viendabīga masa. Pievieno 3 olu dzeltenumus un turpina kult ar mikseri. Kad masa atkal viendabīga, pieber kviešu miltus, pilngraudu kviešu miltus un sodu. Ar rokām mīca, līdz izveidojas homogēna stingra mīklas bumbiņa.
Formā ieklāj cepampapīra apli – 4 cm lielāku par kūkas formas diametru. Liek mīklu un vienmērīgi izlīdzina, paceļot maliņas līdz cepampapīra malai. Ar dakšiņu sadursta mīklu un apcep cepeškrāsnī 180 grādos 10 minūtes.
Tikmēr uz rīves sarīvē ābolus un saputo olu baltumus (160 g olas baltuma + 300 g baltā cukura). Kad mīkla apcepusies, uz tās vienmērīgi izklāj sarīvētos ābolus, ar rokām mazliet nospiežot lieko sulu.
Āboliem pārklāj olbaltumu masu un ar konditorejas lāpstiņu izlīdzina, izveidojot vieglu līniju rakstu, ja bezē uzkūlies pietiekami stingrs.
Cep cepeškrāsnī 180 grādos 40 minūtes. Pēc tam kūku atdzesē un pārkaisa ar pūdercukuru.
