Sātīgs un aromātisks ēdiens ar vērtīgajiem pākšaugiem.
Sastāvdaļas 4 porcijām
- 500 g zaļo pākšu pupiņu
- 400 g cūkas filejas
- 2 sarkanie sīpoli
- 2 ķiploka daiviņas
- 2 sarkanās čili pākstis
- 250 ml gaļas buljona
- 250 g saldā krējuma
- 2 ēdamkarotes eļļas
- 1 tējkarote paprikas pulvera
- malti melnie pipari
- sāls
Pagatavošana
Pupiņu pākstis salauž gabaliņos, ber verdošā sālsūdenī, izvāra pusmīkstas, nokāš un rūpīgi notecina.
Fileju sagriež plānās strēmelītēs, sīpolus un ķiploka daiviņas nomizo un sagriež plānās šķēlītēs. Čili pākstis pārgriež gareniski uz pusēm, iztīra sēklas un mīkstumu sīki sakapā.
Dziļā pannā sakarsē eļļu un apcep gaļas strēmelītes, pēc tam pārkaisa sāli un piparus. Gaļu izņem no pannas, ieber sīpolus, ķiplokus un čili un izsautē caurspīdīgus. Pārkaisa ar paprikas pulveri un strauji apcep. Tad pielej buljonu un saldo krējumu un uzvāra. Pievieno pupiņas un gaļu un uz lēnas uguns sautē 5 minūtes. Pieber sāli un piparus. Pasniedz ar vārītiem rīsiem.
Der zināt!
- Lielāko daļu pākšaugu drīkst ēst tikai kārtīgi izvārītus. Vārot tos, sāls jāpieber beigās, kad zirņi, pupas vai lēcas jau mīksti.
- Sausos zaļos zirnīšus, pupas un turku zirņus pirms gatavošanas mērcē aukstā ūdenī 6–12 stundas. Tas paātrina pākšaugu gatavošanos, samazina arī gāzu veidošanos, apēdot pupiņu un zirņu ēdienus, jo pākšaugi ir vieglāk sagremojami.
- Pākšaugi labi sader ar ķiplokiem, sīpoliem, ķimenēm, papriku, koriandru un pētersīļiem. Zaļumus (kinzu, pētersīļus, dilles) pievieno gatavošanas beigās, lai saglabātu aromātu.
