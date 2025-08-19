Cilvēks nesen sāka saņemt minimālo vecuma pensiju. Vai iespējams pensijas apmēru palielināt, ja pirms 12 gadiem strādāts Norvēģijā, kopumā aptuveni pieci gadi. Jautā Dzintra Valmierā.

“Ja cilvēks strādājis Latvijā un kādā citā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī un ir sasniedzis šajā valstī noteikto pensijas vecumu, viņam ir tiesības pieprasīt pensiju no katras valsts,” skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Kristīne Adamsa.

Tiesības uz pensiju katra valsts nosaka saskaņā ar saviem tiesību aktiem un noteiktajiem kritērijiem, piemēram, pensijas vecumu, nepieciešamo apdrošināšanas stāžu u.c. Tas nozīmē, ka Latvijas pensija tiek aprēķināta tikai par Latvijas apdrošināšanas stāžu saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē