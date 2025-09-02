Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad stādīt, kad ravēt, kad ražu vākt? Bet kad dārzu labāk netraucēt?
2.-3.09. Augļu dienas. Novāc augļus, ogas, ķirbjus, tomātus, pupas un pupiņas. Liek glabātavās. Konservē, skābē, spiež sulas, kaltē, īsāk sakot – pārstrādā izaugušo ražu sev tīka-mā veidā. Atlasa sēklai labāko un veselīgāko zirņu, pupu un pupiņu ražas daļu.
4.-6.09. (līdz pusdienai) Sakņu dienas. Novāc sakņaugus, bietes, burkānus, vasaras ķiplokus, kartupeļus. Apstrādā un mēslo augsni.
6.09. (no pusdienas). Ziedu diena. Griež materiālus floristikas darbiem. Ievāc apiņu rogas un mežrožu paaugļus, kā arī puķu sēklas. Novāc gladiolu un citu puķu sīpolus un gumus.
7.09. Nelabvēlīga diena. Apstrādā augsni nezāļainos laukos. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus. Savāc un iznī-cina slimību un kaitēkļu skartās augu atliekas.
8.-9.09. Lapu dienas. Stāda kokus un krūmus. Sēj zālie-nos stiebrzāles. Ja pieturas sauss un silts laiks, laista rododendrus, dekoratīvos skujkokus un citus ziemojošos krāšņumaugus, kā arī telpaugus. Appļauj zālienus. Novāc skābenes, ja tās lekni saaugušas.
