Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Lai iepazītu dāliju šķirņu daudzveidību, dodamies aplūkot Latvijas Universitātes botāniskā dārza krāšņo dāliju kolekciju, kur vienkopus zied vairāk nekā 240 šķirņu. Ar lielu rūpību dālijas kopj dārzniece un selekcionāre Inese Mellace, kura to papildinājusi arī ar pašas 16 selekcionētām šķirnēm.
Vēl žurnālā lasiet:
- Dārzā ūdensžurkas- kā ar tām cīnīties
- Kur saņemt mediķu palīdzību brīvdienās un naktī
- Īres līgums zemesgrāmatā- kāds ieguvums?
- Sakārtojam jumta kori
- Kā pareizi siltināt privātmāju no ārpuses
- Kā ābolus pārvērst gardos našķos? Ar receptēm dalās mājražotāja, zīmola Aptieciņa no dabas izveidotāja Marika Liekmane
- Saldi gardumi no burkāniem un bietēm- 6 receptes
- Hipotireoze jeb pavājināta vairogdziedzera darbība- kāds tam iemesls?
