Bietes kūkām un kēksiņiem piešķir sulīgumu un košu krāsu, padarot tos īpaši gardus. Šoreiz gatavosim biešu–šokolādes kūku.
- 300 g vārītu biešu biezeņa
- 200 g tumšās šokolādes (70% kakao)
- 200 g sviesta
- 150 g kviešu miltu
- 200 g cukura
- 30 g kakao pulvera
- 20 g vaniļas cukura
- 4 olas
- 2 tējkarotes cepamā pulvera
Glazūrai:
- 150 ml saldā krējuma (35%)
- 150 g tumšās šokolādes
Bietes nomizo, izvāra un sablendē līdz gludam biezenim. Tumšo šokolādi kopā ar sviestu izkausē ūdens peldē un atstāj nedaudz atdzist. Olas saputo ar cukuru un vaniļas cukuru līdz gaišai un gaisīgai masai, pievieno biešu biezeni un samaisa. Pievieno arī izkausēto šokolādes–sviesta masu. Atsevišķi sajauc miltus ar cepamo pulveri un kakao, pievieno mīklai un viegli samaisa, līdz viss vienmērīgi sajaucies.
Mīklu lej ar cepampapīru izklātā kūkas formā (Ø 26 cm) un cep 160–170 grādos 30–35 minūtes, līdz kūka gatava (vidus drīkst būt nedaudz valgs).
Glazūrai saldo krējumu uzkarsē gandrīz līdz vārīšanās temperatūrai, pārlej pāri sasmalcinātai tumšajai šokolādei, atstāj pāris minūšu un samaisa līdz gludai masai. Atdzesētu kūku pārlej ar glazūras masu, izlīdzina un atstāj, lai glazūra sastingst.
Var izmantot arī ceptas vai tvaicētas bietes.
