Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad stādīt, kad ravēt, kad ražu vākt? Bet kad dārzu labāk netraucēt?
9.09. Lapu diena. Stāda kokus un krūmus. Sēj zālienos stiebrzāles. Ja pieturas sauss un silts laiks, laista rododendrus, dekoratīvos skujkokus un citus ziemojošos krāšņumau-gus, kā arī telpaugus. Appļauj zālienus. Novāc skābenes, ja tās lekni saaugušas.
10.09. Nelabvēlīga diena. Apstrādā augsni nezāļainos laukos. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus. Savāc un iznīcina slimību un kaitēkļu skartās augu atliekas.
11.–12.09. Augļu dienas. Novāc augļus, ogas, ķirbjus, tomātus, pu-pas un pupiņas. Liek glabātavās. Konser-vē, skābē, spiež sulas, kaltē, īsāk sakot – pārstrādā izaugušo ražu sev tīkamā veidā. Atlasa sēklai labāko un veselīgāko zirņu, pupu un pupiņu ražas daļu.
13.–14.09. Sakņu dienas. Novāc sakņaugus: bietes, burkānus, vasaras ķiplokus, kartupeļus. Apstrādā un mēslo augsni. Sakārto žogus, planē un nostiprina nogāzes, klāj celiņus un veic citus ar augsni saistītus teritorijas infrastruktūras sakārtošanas darbus.
15.–16.09. Ziedu dienas. Griež sausziedes un citus dabas materiālus floristikas darbiem. Stāda narcises, sniegpulksteņus, krokusus un citas pavasara sīpolpuķes. Dala un pārstāda peonijas, kā arī citas vasaras sākumā ziedošās ziemcietes. Novāc gladiolu sīpolus. Vāc augļus un ogas. Nes telpās pārziemināšanai paredzētās pelargonijas un citus telpaugus, kas vasaru pavadījuši dārzā
