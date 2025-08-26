Tie ir našķi, kurus nogaršojot roka pati stiepjas vēl un vēl..
Sastāvdaļas
- āboli (vēlams skābeni vai saldskābi, piemēram, Antonovka, Baltais dzidrais)
- gatavi, bet stingri bumbieri (piemēram, Konference, Viljamss)
- citrona sula – pret brūnēšanu
- kanēlis vai medus, bumbieriem arī ingvers (pēc izvēles)
Sagatavošana
1. Sagatavo ābolus un bumbierus. Izvēlies cietus, nebojātus augļus. Tos nomazgā, nomizo un izņem serdes. Sagriez ābolus un bumbierus plānās šķēlītēs vai ripās – 3–5 mm biezumā, jo vienmērīgāk būs sagriezti, jo labāk kaltēsies.
2. Lai nebrūnētu, vari ātri sagrieztos ābolus un bumbierus pamērcēt ūdenī ar citronu sulu (1 ēdamkarote sulas uz 1 l ūdens), pēc tam nosusini.
3. Pievieno garšu. Ja vēlies, apkaisi ābolu vai bumbieru šķēlītes ar kanēli vai pārrasini ar medus ūdeni, bumbierus var pārkaisīt un ierīvēt ar ingveru.
Kaltēšanas metodes
1. Krāsnī. Saklāj ābolu vai bumbieru šķēlītes uz cepampapīra vai restēm vienā kārtā. Žāvē 60–70 °C apmēram 5–8 stundas, atkarībā no šķēļu biezuma un sulīguma, paverot durvis mitruma izvadīšanai. Ik pa laikam apgriez, lai kaltējas vienmērīgi.
2. Saulē. Saklāj šķēles uz tīra sieta vai marles saulainā, siltā un sausā vietā. Sargā no putekļiem un kukaiņiem (var pārklāt ar smalku sietu). Kaltē vairākas dienas, augļus grozi un seko laika apstākļiem.
3. Elektriskajā kaltētavā (dehidratorā). Iestati 55–65 °C. Žāvē 6–12 stundas atkarībā no ierīces jaudas. Vienmērīgi sadali ābolu vai bumbieru šķēlītes plauktos.
Kā noteikt gatavību
Lai pārbaudītu gatavību, ābolu vai bumbieru šķēlītes jāpaloka. Izkaltušās ir elastīgas, nav mitras, saliektas viegli lokās, bet nelūst. Ja augļi izskatās mīksti vai lipīgi, jāturpina kaltēt.
Uzglabāšana
Glabā hermētiskā traukā (burkas, metāla kārbas, vakuuma maisiņi) vēsā, sausā, tumšā vietā. Pareizi kaltēti āboli uzglabājas 6–12 mēnešus.
Kā izmantot
Kaltētos ābolus vai bumbierus ēd kā našķus, pievieno muslim vai brokastu biezputrai, aplej kā tēju, vāra kompotus vai ar tiem papildina cepumus un kūkas.
