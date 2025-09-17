Daudzi uzskata, ka tarte - smilšu mīklas groziņš ar pildījumu, ir garšas un elegances savienība. Iedvesmai - bumbieru un valriekstu tarte ar mellenēm.
Mīklai:
- 150 g kviešu miltu
- 50 g kukurūzas miltu
- šķipsniņa jūras sāls
- 125 g sviesta
- 50 g gaiši brūnā cukura
- pustējkarote malta kanēļa
- šķipsniņa muskatrieksta
- 2–3 ēdamkarotes piena
Pildījumam:
- 220 g valriekstu
- 200 g brūnā cukura
- 200 g sviesta
- 6 vidēja izmēra bumbieri
- 2 olas + 2 olu dzeltenumi
- 30 g vaniļas cukura
Pagatavošana
Gatavo mīklu: traukā iesijā miltus ar sāli, kanēli, muskatriekstu, pieber cukuru un samaisa. Pievieno gabaliņos sagrieztu sviestu un ar pirkstu galiem saberž līdz rīvmaizei līdzīgai masai. Pielej pienu un samīca viendabīgu mīklu, saveļ bumbā, ietin pārtikas plēvē un ievieto ledusskapī vismaz uz 30 minūtēm.
Cepeškrāsni sakarsē līdz 190 oC. Tartes veidni (Ø 23 cm) ar izņemamu pamatni viegli ietauko. Uz miltiem apkaisītas virsmas izrullē mīklu tik lielu, lai to varētu ieklāt veidnē un pāri paliktu 5 cm platas malas uzlocīšanai. Uzmanīgi ieklāj veidnē un piespiež. Mīklu sadursta ar dakšiņu. Ievieto ledusskapī uz 30 minūtēm.
Mīklai uzklāj cepampapīru un slogam ieber pupiņas, zirņus vai rīsus. Cep 10 minūtes. Izber slogu, noņem cepampapīru un cep vēl 5–10 minūtes, līdz mīkla kļuvusi sausa un zeltaini dzeltena. Liek uz režģa un nedaudz atdzesē.
Tikmēr gatavo pildījumu: valriekstus ar pusi brūnā cukura daudzuma sablendē. Bļodā liek sviestu, otru pusi cukura, vaniļas cukuru un puto, līdz iegūta gaisīga un krēmīga masa. Pa vienai piesit olas, katru ieputojot atsevišķi. Pieliek valriekstu masu un samaisa, lai pildījums ir viendabīgs.
Lej veidnē, izlīdzina, pa virsu kārto bumbieru šķēles. Cep cepeškrāsnī 35–40 minūtes, līdz tarte zeltaina.
Atdzesē veidnē vismaz stundu. Rotā ar valriekstiem un mellenēm.
