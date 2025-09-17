Mums ir 200 m2 kartupeļu lauks. Gribu iesēt rudzus zaļmēslojumam. Kāda ir izsējas norma?Jautā Irina K.
Rudzi ir ļoti labs zaļmēslojuma augs, it īpaši, ja tos izmanto pirms kartupeļu stādīšanas.
Šie graudaugi satur vielas, kas kavē kartupeļu patogēnu attīstību augsnē.
Zaļmēslojumam izmantotās ziemāju kultūras palīdz saglabāt augsnes auglību, jo neļauj barības vielām aizplūst ar ūdeņiem. Zaļmēslojums pēc iearšanas zemē sadalās un atkal atdod augsnei visas uzkrātās vielas, – stāsta Agroresursu un ekonomikas institūta Kartupeļu selekcijas grupas vadītāja Ilze Skrabule.
Mūsu klimata apstākļos rudzus sēj septembrī (parasti līdz 20. datumam). Izsējas norma ir 200 kg/ha (20 g/m2 jeb 500–550 dīgstošu sēklu uz kvadrātmetru). Zaļmēslojumu iear augsnē aprīļa sākumā, lai līdz maijam zeme būtu sasēdusies un to varētu sagatavot kartupeļu stādīšanai.
Rudzi zaļmēslojumam jāsēj diezgan biezi (300 kg/ha), jo sēklām ir 60% dīdzība.
