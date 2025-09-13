Atsvaidzinošs un reizē pikants bumbieru deserts.
Sastāvdaļas
- 90 g cukura
- 300 ml ūdens
- 1 ēdamkarote citrona sulas
- 750 g bumbieru
- 3 cm garš ingvera saknes gabaliņš
- 2 olu baltumi
Pagatavošana
1. Sagatavo sastāvdaļas. Bumbierus nomizo, izņem serdes un sasmalcini. Ingvera saknes gabaliņu sagriez plānās šķēlītēs, tad salmiņos un sasmalcini.
2. Gatavo bumbieru biezeni. Katlā ber cukuru, lej ūdeni un citrona sulu, sāc karsēt un maisīt, lai cukurs izšķīst, tad uzvāri. Sīrupam pievieno bumbierus un karsē uz lēnas uguns, ik pa brīdim apmaisot, apmēram 25 minūtes, līdz bumbieri ir mīksti. Bumbierus atdzesē, tad sablendē vienmērīgā masā. Bumbieru biezenim pievieno sasmalcināto ingvera sakni un samaisi.
3. Sorbetu liek saldētavā. Bumbieru masu lej seklā saldētavas traukā, liek saldētavā un tur 2 stundas, līdz tā sāk kļūt poraina. Maisījumu liek bļodā un blendē, lai sasmalcinātu lielos ledus kristālus. Olu baltumus sakuļ stingrās putās un iecilā bumbieru masā. Maisījumu liek saldētavā un saldē, līdz tas kļūst stingrs.
4. Pasniegšana. Aptuveni 30 minūtes pirms pasniegšanas sorbetu ieliec ledusskapī, lai tas kļūst mīkstāks. Ar saldējuma karoti veido bumbas, liec deserta trauciņos un pasniedz.
