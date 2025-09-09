Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
9. septembris – Iņ Metāla Čūska (Uguns) vienmēr atrod, ko apbrīnot. Cilvēku pūlī tā var pēkšņi apstāties, kādu brīnišķīgu lietu skatlogā ieraugot.
10. septembris – Jan Ūdens Zirgs (Uguns) auļo brīvi savā nodabā, īpaši nerēķinoties ar citu viedokli. Ja mēģināsi tam pievilkt pavadu, var nākties daudz ko par sevi izdzirdēt.
11. septembris – Iņ Ūdens Kaza (Zeme) drošāk jūtas bariņā ar citiem. Problēmas rodas cita pēc citas, un, draugu vidū esot, tās vieglāk risināmas.
12. septembris – Jan Koka Pērtiķis (Metāls) nezina, ko no divām lietām izvēlēties. Dažreiz abas tik labas, bet pilnīgi pretējā virzienā jāiet, lai tās iegūtu. Izvēles diena.
13. septembris – Iņ Koka Gailis (Metāls) raksta līgumus, slēdz vienošanās. Izcils meistars, lai atrastu pašu trāpīgāko vārdu, pašu precīzāko apzīmējumu un īsto likuma pantu.
14. septembris – Jan Uguns Suns (Zeme) gulšņā saulītē. Visi mājās, visi laimīgi, ganām-pulks kūtī, sunim nekur nav jāskrien. Izbaudi vakaru!
15. septembris – Iņ Uguns Cūka (Ūdens) bez draugiem nevar. Vai nu sauks draugus ciemos, vai dosies pie kāda, bet vientulībā sēdēt pie ugunskura nav īsti viņas garā.
