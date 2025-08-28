Vasaras izskaņā daudz dažādu notikumu, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
No 28. līdz 31. augustam jauniešu kora Balsis (vadītājs Ints Teterovskis) koncertturneja Kuldīgas un Ventspils novadā. 28. augustā plkst. 21 Kuldīgas Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 29.augustā plkst. 12 Padures muižā un plkst. 22 kempingā Nabīte. 30. augustā plkst. 12 Zlēku luterāņu baznīcā, plkst. 13 pie Zlēku muižas, bet plkst. 21:30 Piltenes luterāņu baznīcā. Koncertturneja noslēgsies 31. augustā Ventspilī – plkst. 15 Ventspils zinātnes centra VIZIUM terasē un plkst. 18 Ventspils ostas darbnīcās (K. Valdemāra iela 12-k). Ieeja visos koncertos bez maksas.
29. un 30. augustā Salaspilī, Rīgavas mūzikas un mākslas dārzā notiks starptautiskais militāro orķestru festivāls Mūzikas spēks 2025. 30. augustā no plkst. 20 zaļumballe militāro orķestru pavadījumā. Plašāk vietnē: www.salaspilskultura.lv.
No 29. līdz 31. augustam Salacgrīvas bākas 100. gads- kārtas jubilejas programma. Plašāk vietnē: www.limbazunovads.lv.
30. augustā Līgo parkā Ulbrokā notiks sezonas noslēguma pasākums. Plkst. 11 Liepājas Leļļu teātra izrāde Lapsiņ, kas tu esi?, plkst. 19 dziesmu spēle Īsa pamācība mīlēšanā, bet no plkst. 21 līdz pusnaktij zaļumballe.
30. augustā norisināsies Kauguru svētki Jūrmalā. Paredzētas cirka mākslinieku izrādes, Sudden Lights, reperu apvienības Olas un grupas A-Europa koncerts. Plašāk vietnē: www.jurmala.lv.
30. augustā plkst. 14 Vijciema evaņģēliski luteriskajā baznīcā vokālās mūzikas koncerts. Uzstāsies tenori Ivars Gāters, Edijs Klievēns, Raimonds Celms un bass Inmārs Sikle. Klavieres spēlēs Roberts Hansons.
30. augustā Ogres novada Krapē norisināsies Krapes muižas svētki. No plkst. 15 dažādas aktivitātes pieaugušajiem un bērniem, tirdziņš. No plkst. 18 uz Skaņumājas skatuves koncerts, bet plkst. 23 šķūņa reiva festivāls AVEŅU PARK(ā)S. Pasākuma viesi varēs apmeklēt Krapes muižas ūdensdzirnavas, Skaņumāju un vīna darītavu Lauksis. Ieeja bez maksas.
30. augustā Valmieras novada Brenguļos, pie sporta centra Kaimiņi, norisināsies gadskārtējie Tomātu svētki, kuros pulcēsies selekcionāri, tomātu audzētāji un garšas cienītāji. Svētkos jebkurš interesents varēs uzzināt vairāk par tomātu audzēšanu un to iekļaušanu ēdienkartē, nodegustējot dažādus tomātu smēriņus. No plkst. 10 būs atvērta tomātu šķirņu izstāde ar iespēju iegādāties arī sēklas, citus mājražotāju un amatnieku meistardarbus. Plkst. 11 konkurss Smagākais tomāts, bet plkst. 12 muzikālais sveiciens. Svētku laikā varēs baudīt tomātu zupu un neparasto tomātu sidru, kā arī piedalīties sportiskās aktivitātēs.
Rudens ērģeļmūzikas festivāls
Šī gada 30. augustā tiek ieskandināts otrais rudens ērģeļmūzikas festivāls Zemgales ērģeles, kas katru sestdienu ar atšķirīgu koncertprogrammu norisināsies piecos Zemgales vidienes dievnamos līdz septembra beigām. Programmai izvēlētie dievnami lepojas ar vēsturiski un mākslinieciski vērtīgām, dažādos laika posmos būvētām ērģelēm.
Pirmais koncerts ar nosaukumu Bahs. Buravickis. Stivriņa norisināsies 30. augustā plkst. 18 Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcā. Nākamais koncerts notiks 6. septembrī plkst. 18 Kalnciema–Klīves luterāņu baznīcā Valgundes pagastā, 13.septembrī plkst. 18 Zaļās draudzes luterāņu baznīcā Zaļeniekos, 20. septembrī plkst. 18 Dobeles luterāņu baznīcā. Festivāls noslēgsies 27. septembrī plkst. 18 Sesavas luterāņu baznīcā Elejā. Ieeja visos koncertos bez maksas ar aicinājumu ziedot draudzēm. Ar detalizētāku koncertu programmu var iepazīties vietnē: www.jelgavasnovads.lv.
Senās uguns nakts
Augusta izskaņā vairākās piejūras pilsētās un ciemos notiks Senās uguns nakts pasākumi. Šajā naktī uguns kalpo kā saziņas līdzeklis starp piekrastē un otrpus apvārsnim dzīvojošajiem, vienlaikus pieminot jūrā aizgājušos.
30. augustā no plkst. 18 Vakarbuļļu pludmalē Rīgā notiks muzikāli pasākumi un diskusija par veselību piesārņotā laikmetā.
30. augustā plkst. 20 Rojas pludmalē Senās uguns nakts pasākums ar Dināras Rudānes koncertu un uguns performanci.
31. augustā plkst. 21:30 Staldzenes stāvkrastā norisināsies tradicionālais Senās uguns nakts pasākums ar muzikālu programmu un uguns iedvesmotām mākslas instalācijām un citi pasākumi piejūras apkaimē.
