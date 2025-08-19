“Es mīlu dārzu un pilsētas dzīvoklī nevaru sevi iedomāties,” teic jelgavniece Indra Dombrovska, kuras sakoptais īpašums jau deviņas reizes saņēmis godalgotas vietas pilsētas rīkotajos daiļdārzu konkursos.

Indras nelielajā pilsētas īpašumā aug dažādi augi, bet goda vieta atvēlē­ta puķu karalienei rozei, kas dār­zam piešķir eleganci. Dārza mīlestība Indrai nāk no bērnības, kad jau piecu gadu vecumā laukos pie lievenīša stādī­jusi vecmāmiņas izravētās nezāles. Un vēlme radīt sev apkārt zaļu un ziedošu vidi nav zudusi.

Dārzs piedzīvo pārmaiņas

Kad pirms vairāk nekā 30 gadiem ģimene iegādājās pilsētas īpašumu, viņi bija pirmie, kas apkārtnē izveidoja ko­šumdārzu. “Agrāk zeme mums bija ti­kai 600 kvadrātmetru, bet divus gadus piestaigāju uz pilsētas domi un dabū­ju klāt vēl 160,” stāsta dārza īpašniece. “Vecajiem saimniekiem te auga daudz ābeļu, Kaukāza plūmes un cidonijas, var teikt – īsti džungļi, ko drīz vien lik­vidējām. Cirpto jāņogu dzīvžogu gar ielas malu gan kādu laiku atstājām, un tas izskatījās tīri labi. Dārzu esmu pār­veidojusi neskaitāmas reizes. Ja kaut kas apnīk vai nepatīk, rauju ārā bez žēlastības.”

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē