36. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienā (1.09.) laista augus. Pļauj zālienus. Sēj zālājus un zaļmēslojuma augus.
- Augļu dienās (2., 3.09.) sēj ziemāju labības. Stāda avenes un zemenes. Novāc augļus un ogas. Konservē.
- Sakņu dienās (4., 5.09.) novāc kartupeļus un citus sakņaugus, arī vasaras ķiplokus.
- Pa daļai sakņu, pa daļai ziedu dienā (6.09.) Sakārto puķu dobes. Norok gladiolu sīpolus.
Pārdomas
Ar vai bez bezdelīgām septembris ir klāt. Dabas dzīvē jau nekādas īpašas straujas pārmaiņas parasti nenotiek, mainoties datumiem kalendārā. Sabiedrības dzīvē gan, jo ir sācies jaunais mācību gads, kas kaut kādā veidā ietekmē pat tos, kam skolas gaitas sen aiz muguras. Tās var būt sentimentālas atmiņas, atceroties laiku, kad paši gājām skolā… vai arī dobē sagriezts puķu pušķis kādam ģimenes skolnieciņam, varbūt satiksmes sastrēgums, iespējams arī, ka kādam pietrūks čakla palīga ikdienas darbos.
To, vai septembris būs jau vasaras turpinājums vai skarba rudens ieskaņa, vēl grūti paredzēt. Taču šim mēnesim, neatkarīgi no laika apstākļiem, ir savas krāsas, savas skaņas un savas smaržas. Tāpat arī savi ziedi un ogas. Asteres, dālijas, miķelīši, agrās mārtiņrozes, helēnijas un citas puķes, kas zied un priecē acis gandrīz visās varavīksnes krāsās. Ir arī savas septembra ogas, brūklenes, dzērvenes, pīlādži, kadiķi, kas aug pa daļai savvaļā, pa daļai dārzos.
Septembris
