Pastilas gatavošanai nepieciešama ābolu masa, cukurs un olu baltumi.
Sastāvdaļas
- 1 kg ābolu masas
- 500 g cukura
- 2 olu baltumi
Pagatavošana
1. Gatavo ābolu masu. Labāko ābolu masu var iegūt no Antonovkas āboliem. Ābolus var sautēt, bet gardāka masa ir no cepeškrāsnī ceptiem āboliem. Ceptus vai sautētus ābolus izberz caur sietu.
2. Ābolu masu savieno ar olu baltumiem. Iegūto ābolu masu saputo, tad pievieno cukuru un turpini putošanu, līdz cukurs ir izkusis un masa gaisīga. Atsevišķi saputo olu baltumus stingrās putās. Saputotos olu baltumus iecilā ābolu masā.
3. Karsē pastilas masu. Saputoto masu izlīdzini uz cepamā papīra 1,5–2 cm biezumā. Cepamo papīru ar masu pārvelc uz cepeškrāsns restēm. Restes liec cepeškrāsnī un pastilu karsē sākotnēji 60–70 grādu temperatūrā, vēlāk 40–50 grādu temperatūrā.
Pastilu žāvē, līdz to var noņemt no papīra un sarullēt kā biskvītu. Pastilu ietin pārtikas plēvē vai pergamenta papīrā.
4. Uzglabāšana. Pastilu uzglabā sausā un vēsā vietā. Ar olu baltumiem gatavotā pastila ir poraina, viegla un garšīga. Lai iegūtu krāsainu pastilu, dažādas krāsas pastilas saliek vienu uz otras.
