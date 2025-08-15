2017. gadā vētra priedei nolauza galotni. Tā uzkrita kaimiņa pagaidu jumtam. Tagad, astoņus gadus pēc notikušā, kaimiņiene saka – vajagot kompensēt toreiz radītos zaudējumus. Ja koks, veselīgs, stabils, vētras laikā (nepārvarama vara) nodara postījumus blakusīpašumam, vai koka īpašnieks par to ir atbildīgs? Pat ja atbildība būtu, vai tai neiestājas noilgums? Jautā Guna Saulkrastos.
Par koku aizsardzību un uzturēšanu atbilstīgi normatīvo aktu prasībām uz zemes vienības ir atbildīgs tās īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Attiecīgi, ja koks nolūzis un bojājis trešās personas īpašumu, izvērtējama zemes, uz kuras aug koks, īpašnieka atbildība.
Ir jāpierāda
Ņemot vērā, ka pagājis ilgs laiks kopš notikuma, abām pusēm, visticamāk, būs grūti pierādīt savas pozīcijas tiesā.
Kaimiņienei (prasītājai) būs jāiesniedz pierādījumi par to, ka jumta bojājumus izraisīja priedes galotnes uzkrišana no kaimiņa īpašuma. Tāpat būs jāpierāda jumta salabošanas izdevumi.
Savukārt atbildētājam būs jāpierāda, ka priede bija apsekota un vesela. Atbildētājs var atsaukties uz nepārvaramas varas iestāšanos Civillikuma 1773. panta izpratnē, ja spēj pierādīt, ka zaudējumi radušies dabas stihijas dēļ, ko nebija iespējams novērst pat ar pienācīgu rūpību.
Var būt iestājies noilgums
Tomēr vēl drošāk atbildētājam būtu atsaukties uz noilgumu. Vispārējais noilguma termiņš noteikts Civillikuma 1895. pantā, un tas ir desmit gadu. Šo gadījumu var kvalificēt kā kvazideliktu (saistības, kas rodas gadījumos, kad cilvēks pats, iespējams, neatļauto darbību nemaz nav pastrādājis, tomēr pie zināmiem apstākļiem ir atbildīgs par šādas darbības rezultātā nodarītiem bojājumiem un zaudējumiem un viņam ir pienākums tos atlīdzināt).
Saskaņā ar Civillikuma 2362. pantu kvazideliktiem piemērojamais noilguma termiņš ir viens gads, skaitot no dienas, kad cietušais uzzinājis vai viņam vajadzēja uzzināt par zaudējumiem un atbildīgo personu. Uz noilgumu jāatsaucas pusei, kuru tas varētu aizsargāt, tas ir, atbildētājam. Noilguma iestāšanās pati par sevi nav pamats atteikt civillietas ierosināšanu, jo tiesa vai iestāde to nepiemēro pēc savas iniciatīvas. Uz noilguma iestāšanos var un drīkst norādīt tikai tā persona, kuru noilgums var aizsargāt, – atbildētājs.
Jebkurā gadījumā ikvienai no pusēm ieteicams vērsties pie advokāta, lai sagatavotu kvalitatīvu un juridiski korektu prasību vai iebildumus pret prasību, ja tā tiek celta.
Latvijas Apdrošinātāju asociācija atgādina – lai pasargātu īpašumu no dabas stihiju, to skaitā nogāztu koku postījumiem, jebkurš var apdrošināt savu īpašumu. Apdrošināšana segs zaudējumus gan vesela, gan bojāta koka uzkrišanas gadījumā polises īpašnieka mājoklim.
