Dūņu jeb peloīdu terapija un hidroterapija, pielietojot dabīgos minerālūdeņus, ir efektīvas medicīniskās rehabilitācijas metodes, kurās tiek izmantoti dabas dziednieciskie faktori.

No purva līdz pacientam un atpakaļ

Kūrorta rehabilitācijas centrs “Jaunķemeri” ir vienīgā ārstniecības iestāde Latvijā, kura nodarbojas ar dziedniecisko kūdras dūņu iegūšanu. Karjers Slokas purvā jau vairāk nekā četrdesmit gadu nodrošina procedūrām tik nepieciešamās 40 tonnas dūņu mēnesī.

“Tas, cik bieži dūņas tiek piegādātas, atkarīgs no pacientu skaita. Cenšamies, lai tas nenotiktu biežāk kā reizi mēnesī, lai tas būtu dabai draudzīgi. Tā kā ieguve notiek nacionālā parka teritorijā, tas ir ļoti svarīgi. Kad dūņas ir atgādātas pie mums, tās nonāk tā saucamajā dūņu virtuvē, kur tās nostāvas un no tām izdalās liekais šķidrums, bet darbinieki ar rokām izlasa no dūņām zariņus, čiekurus, akmentiņus. Pēc tam dūņas tiek ievietotas speciālās ierīcēs, kur tās tiek sajauktas ar sērūdeņraža minerālūdeni un uzsildītas līdz +56 °C temperatūrai. Lai dūņas varētu izmantot procedūrām, tās tiek atdzesētas līdz +42 °C,” stāsta kūrorta rehabilitācijas centra “Jaunķemeri” valdes priekšsēdētāja, neiroloģe Elīna Malkiela, uzsverot, ka dziednieciskās kūdras dūņas netiek smalcinātas vai kā citādi apstrādātas – tas ir pilnībā dabīgs produkts.

 

