Sēņu ikrus var ēst kā uzkodu, no tiem var gatavot mērci vai vārīt zupu.
Sastāvdaļas
- 1 kg vārītu rudens sēņu – vilnīši, cūcenes, bērzlapes, alksnenes
- 200 g sīpolu
- 300 g tomātu
- sāls, malti melnie pipari
- 50 ml augu eļļas
Pagatavošana
Sēnes sasmalcina ar blenderi vai samaļ gaļas mašīnā. Sīpolus notīra un sasmalcina. Tomātiem augšpusē krustveidā iegriež miziņu un blanšē. Noloba miziņu un tomātus sagriež smalkos kubiņos. Pannu uzkarsē, ielej eļļu, uzkarsē to, pievieno sasmalcinātos sīpolus un, nepārtraukti maisot, sīpolus apcep caurspīdīgus. Pievieno sēnes un karsē 10 minūtes. Tad pievieno tomātus, sāli, maltos piparus, samaisa un sautē vēl 15 minūtes.
Ja sēņu ikrus pilda burkās, lai uzglabātu ziemai, tad pēc receptes ir paredzēta ilgstoša burku pasterizācija. Šo procesu var saīsināt saldējot – gatavās sēnes atdzesē, pilda saldējamās kārbiņās vai maisiņos un liek glabāties saldētavā. Pirms maltītes atliek vien atlaidināt.
Kas jāzina pirms sēņu konservēšanas
- Sēnes nav ieteicams mazgāt ūdenī, jo tās uzsūc lieku šķidrumu. Ja vien iespējams, tās labāk tīrīt, pakasot ar nazi vai norīvējot ar kokvilnas audumu.
- Marinēšanai labāk izvēlēties vienas sugas sēnes – beciņas, gailenes, baravikas, cūcenes u. c.
- Lielākām bekām jāatdala stobriņu slānis – švammīte zem cepurītēm, tad sēnes nebūs glumas.
- Ja marinē rūgtās sēnes – alksnenes, cūcenes, vilnīšus –, tad pēc novārīšanas tās ieteicams diennakti izturēt aukstā ūdenī, to nomainot vismaz divas reizes.
- Beciņām var marinēt tikai to cepurītes, savukārt kātiņus var izkaltēt un saberzt pulverī.
- Sālot un marinējot sēnes, var izvēlēties dažādas garšvielas – lauru lapas, dažādus piparu graudus, pat čili asumam, diļļu vai ķimeņu sēklas, koriandru, tomātus, sīpolus un ķiplokus.
- Sālītās un marinētās sēnes ieteicams uzglabāt vēsā un tumšā vietā. Vēlamā temperatūra: no 0 līdz +10 °C.
- Sālīšanai paredzētas vārītas sēnes var sajaukt ar sāli un garšvielām, likt traukā un noslogot. Sālīt var arī, liekot sēnes kārtām, pa vidu saberot sāli un garšvielas.
- Sālot sēnēm jābūt pārklātām ar šķidrumu. Ja tā nav, tad jāpielej sāls šķīdums.
