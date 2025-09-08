Kad dārzos ienākas koši oranžās smiltsērkšķu ogas, laiks uzņemt vitamīnu devu ziemai un pagatavot arī kādu gardu našķi. Izmēģināt pārbaudītas receptes aicina smiltsērkšķu dārza "Ēmulīši" saimniece Lelde Brikmane no Dobeles novada Penkules pagasta. 

No ražas līdz saldumiem

Brikmaņu ģimene smiltsērkšķus audzē sešu hektāru platībā un šogad par ražu nevar sūdzēties – ar ogām pilni zari, un tās ir lielas, skaistas un sulīgas. Ražu vāc, nogriežot zariņus ar visām ogām. Pēc tam tos saliek kastēs un sasaldē. Kad zari sasalst, ogas kļūst cietas un trauslas – tad tās viegli nobirst, zaru sakratot vai viegli nobraucot ar speciāliem instrumentiem. 

Jāņem vērā, ka smiltsērkšķu ogas ir ar augstu eļļas saturu un to sasaldēšanai vajag vismaz -25 °C temperatūru.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē