Šī ir klasiska kabaču laika recepte, kas lieliski papildinās ziemas krājumus.
Sastāvdaļas
- 2 kg kabaču
- 1 kg burkānu
- 1 kg sīpolu
- 2–3 paprikas
- 1 litrs tomātu mērces
Pagatavošana
Kabačus, papriku un sīpolus sagriež kubiņos, burkānus sarīvē uz sakņu rīves. Visu liek katlā un pārlej ar tomātu mērci.
Sautē uz lēnas uguns 1–1,5 stundas, ik pa laikam apmaisot, lai nepiedeg.
Beigās pievieno sāli, maltus piparus, etiķi pēc garšas.
Karstu masu pilda iepriekš cepeškrāsnī izkarsētās burkās un cieši aizvāko. Apgāž ar vāciņiem uz leju un ļauj atdzist.
