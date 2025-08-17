Siera kūka piestāv vasarai, tādēļ iedvesmai - viena no tās versijām, šoreiz ar zemenēm.
Sastāvdaļas
Pamatnei:
- 250 g pilngraudu vai sviesta cepumu
- 100 g sviesta + sviests ieziešanai
Pildījumam:
- 250 g svaigā siera Mascarpone
- 300 g krēmsiera bez piedevām
- 250 ml saldā krējuma
- 200 g cukura
- 4 olas + 2 olu dzeltenumi
- 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
- sagrieztas zemenes rotāšanai
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 180 oC. Tortes formu (Ø 25 cm) ar noņemamām malām ieziež ar sviestu un ieliek ledusskapī atdzesēt. Cepumus sasmalcina sīkās drumstalās un sajauc ar sviestu. Tad maisījumu iepilda tortes formā un stingri pieplacina. Liek cepeškrāsnī uz vidējā režģa un cep 10 minūtes. Izņem no krāsns un atdzesē. Krāsni neizslēdz.
Lielā bļodā saputo krēmsieru ar Mascarpone. Citā traukā viegli saputo saldo krējumu ar cukuru un vaniļas ekstraktu un iecilā siera maisījumā. Pa vienai ieputo olas un olu dzeltenumus.
Siera maisījumu klāj uz izceptās pamatnes, liek cepeškrāsnī un cep vēl 50 minūtes. Izņem no krāsns un atstāj, lai atdziest. Tad noņem tortes formas malas. Kūku atstāj uz pamatnes. Uz virsas kārto zemeņu šķēlītes. Līdz pasniegšanai ievieto ledusskapī.
