Ja grib pagarināt uzglabāšanas laiku, tad skābētās sēnes jāliek kārbiņās vai maisiņos un jāuzglabā saldētavā.
Sastāvdaļas
- 1 kg vārītu rudens sēņu
- 1 ēdamkarote sāls
- 1,5 ēdamkarotes cukura
- 2 ķiploka daiviņas
Pagatavošana
Ķiploku nomizo un sagriež plānās ripiņās. Lielā bļodā liek sēnes, pievieno sāli, cukuru, ķiplokus. Visu samaisa un nedaudz piespiež. Svarīgi, lai sēnes atrodas šķidrumā, kas izveidojies no sēnēm un sāls maisījuma. Ja sēnes šķiet sausas, tad jāpielej nedaudz ūdens. Trauku nosedz ar šķīvi vai vāku, lai elpo, un atstāj istabas temperatūrā uz piecām vai vairāk dienām.
Katru dienu pārbauda, vai sēnēm pietiek šķidruma.
Ieskābstot sēnēm virspusē izveidosies baltas putas un sāks smaržot pēc fermentēšanās procesa. Skābētās sēnes liek burkā, rūpīgi piespiež, uzliek vāku un glabā ledusskapī līdz 30 dienām.
Cik ilgi jāvāra sēnes?
- Baravikas, apšu bekas un pārējās beciņas 10–15 min.
- Saldās lapiņu sēnes (bērzlapes un podiņi) 15 min.
- Visas rūgtās, melnās sēnes (cūcenes, alksnenes, celmenes) 20–25 min.
Kas jāzina pirms sēņu konservēšanas
- Sēnes nav ieteicams mazgāt ūdenī, jo tās uzsūc lieku šķidrumu. Ja vien iespējams, tās labāk tīrīt, pakasot ar nazi vai norīvējot ar kokvilnas audumu.
- Marinēšanai labāk izvēlēties vienas sugas sēnes – beciņas, gailenes, baravikas, cūcenes u. c.
- Lielākām bekām jāatdala stobriņu slānis – švammīte zem cepurītēm, tad sēnes nebūs glumas.
- Ja marinē rūgtās sēnes – alksnenes, cūcenes, vilnīšus –, tad pēc novārīšanas tās ieteicams diennakti izturēt aukstā ūdenī, to nomainot vismaz divas reizes.
- Beciņām var marinēt tikai to cepurītes, savukārt kātiņus var izkaltēt un saberzt pulverī.
- Sālot un marinējot sēnes, var izvēlēties dažādas garšvielas – lauru lapas, dažādus piparu graudus, pat čili asumam, diļļu vai ķimeņu sēklas, koriandru, tomātus, sīpolus un ķiplokus.
- Sālītās un marinētās sēnes ieteicams uzglabāt vēsā un tumšā vietā. Vēlamā temperatūra: no 0 līdz +10 °C.
- Sālīšanai paredzētas vārītas sēnes var sajaukt ar sāli un garšvielām, likt traukā un noslogot. Sālīt var arī, liekot sēnes kārtām, pa vidu saberot sāli un garšvielas.
- Sālot sēnēm jābūt pārklātām ar šķidrumu. Ja tā nav, tad jāpielej sāls šķīdums.
