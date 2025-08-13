Kā sauc šo pāris metru augsto krūmu? Tam ir nokareni zari, zied rozā ziediem maijā, jūnija sākumā, pēc noziedēšanas veidojas interesantas sēklas. Kā to pavairot? Jautā Baiba Siguldā.

Spriežot pēc apraksta, tā varētu būt burvīgā kolkvīcija (Kolkwitzia amabilis) – bagātīgi ziedošs kaprifoliju dzimtas vasarzaļš krūms ar smaržīgiem ziediem. Dekoratīvs ne vien ziedēšanas laikā, bet arī rudenī ar dzeltensārto lapojumu. 

Izaug 2,5–3 m augsts un tikpat plats. Ļoti krāšņos zvanveida ziedus nevar nepamanīt – tie izkārtoti galotnes skarās.  

