39. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienās (22., 24.09.) novāc sakņaugus. Apstrādā un mēslo augsni. Stāda kokus un krūmus.
- Ziedu dienās (25., 26.09.) stāda pastāvīgā vietā ziemcietes no konteineriem, dala un pārstāda peonijas, stāda narcises un citas pavasara sīpolpuķes. Vāc materiālus floristikas darbiem.
- Lapu dienās (27., 28.09.) laista augus. Stāda kokus un krūmus. Sēj zaļmēslojuma augus.
Pārdomas
Ir jau vēl arī citas rudens ogas, kas varbūt ir daļēji piemirstas un pietiekami nenovērtētas. Tādas ir irbenes. Cik tad ir to, kas tās atpazīs, ieraudzīs, salasīs un izmantos veselības uzlabošanai. Irbenes ir palieli krūmi, aug mežu malās, krūmājos pie upēm un citām ūdenskrātuvēm, vecos dārzos un dzīvžogos. Tik pieticīgas kā brūklenes gan nav, jo mīl labāku augsni un meklējamas vietās, kur aug citi lapu koki. Ir arī kultūras formas, ko audzē dārzos, salīdzinot ar citiem ogulājiem, sevišķi plaši tas gan pagaidām nenotiek. Irbenes parasti pamana divreiz gadā. Pirmoreiz, kad tās zied, jo vairogveida ziedkopas, kurās ir gan auglīgie, gan neauglīgie ziedi, līdzinās smalkām mežģīnēm. Otrā reize ir rudens, kad uzmanību piesaista koši sarkanie ogu ķekari. Arī par irbenēm var atrast daudz cildinošu rakstu, jo dziednieciskas īpašības piemīt arī mizai un lapām. Taču rudens ir irbeņu ogu laiks. Tāpat ogas ēst gan neiesaka, jo esot viegli indīgas un varot izsaukt vemšanu. Jāatzīst, ka īpaši garšīgas jau arī nav un smarža arī tāda savdabīga, vairāk būtu saucama par smaku. Taču lietojamas gan pēc saldēšanas, gan karsēšanas. Tā kā satur daudz vitamīnu un citu vērtīgu vielu, lietojamas veselības stiprināšanai un dažādu kaišu dziedināšanai.
Septembris
