Pupas, zirņi, lēcas un citi pākšaugi jau gadsimtiem ilgi ir bijuši daudzu tautu uztura pamatā. Tie ir ne tikai sātīgi un barojoši, bet arī veselīgi, jo ir šķiedrvielām, olbaltumvielām un minerālvielām bagāti.
Cūku pupu, paprikas un makaronu zupa
Sastāvdaļas 6 porcijām
- 500 g izlobītu cūku pupu
- 2 mazas sarkanās paprikas
- 2 sīpoli
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- 150 g saldētu zaļo zirnīšu
- 1 l dārzeņu buljona
- 100 g vārītu makaronu
- 50 g svaigi rīvēta cietā siera
- melnie pipari
- sāls
Pagatavošana
Cūku pupas ber katlā ar verdošu ūdeni, uzvāra un nokāš. Tad noskalo aukstā ūdenī, nosusina un, viegli piespiežot, izslidina no miziņas.
Paprikas pākstis gareniski pārgriež uz pusēm, iztīra un cep uz grila, līdz miziņa kļūst melna. Ieliek plastmasas maisiņā un atstāj uz 10 minūtēm, pēc tam paprikai novelk miziņu, bet mīkstumu sagriež strēmelītēs.
Dziļā pannā uz mērenas uguns sakarsētā olīveļļā cep sagrieztus sīpolus, līdz kļūst zeltaini. Pievieno pupas un zirnīšus un sautē 2 minūtes.
Katlā lej buljonu, uzvāra, pievieno apceptos sīpolus un pākšaugus un turpina vārīt 10–12 minūtes. Pieliek makaronus, vēlreiz uzvāra un turpina vārīt vēl 2 minūtes. Tad iemaisa papriku, piparus un sāli. Pasniedzot pārkaisa sarīvētu cieto sieru.
Cūku pupas var aizstāt ar baltajām pupiņām.
Der zināt!
- Lielāko daļu pākšaugu drīkst ēst tikai kārtīgi izvārītus. Vārot tos, sāls jāpieber beigās, kad zirņi, pupas vai lēcas jau mīksti.
- Sausos zaļos zirnīšus, pupas un turku zirņus pirms gatavošanas mērcē aukstā ūdenī 6–12 stundas. Tas paātrina pākšaugu gatavošanos, samazina arī gāzu veidošanos, apēdot pupiņu un zirņu ēdienus, jo pākšaugi ir vieglāk sagremojami.
- Pākšaugi labi sader ar ķiplokiem, sīpoliem, ķimenēm, papriku, koriandru un pētersīļiem. Zaļumus (kinzu, pētersīļus, dilles) pievieno gatavošanas beigās, lai saglabātu aromātu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem