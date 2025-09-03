Kā pasargāt vīnogas no lapseņu bojājumiem? Jautā Zane L. Konsultē vīnogu audzētavas "Skāduļi" īpašniece Jana Drēviņa. 

Vīnogu nogatavošanās laiks ir ne tikai prieks dārzkopjiem, bet arī īsts svētku galds lapsenēm. Šie kukaiņi bojā ogas, padarot tās nepiemērotas lietošanai, un vienlaikus veicina slimību attīstību, kas izplatās caur ogu brūcēm. Lai raža būtu drošībā, ir vērts laikus parūpēties par aizsardzību – gan ar fiziskiem, gan bioloģiskiem un profilaktiskiem paņēmieniem.

Fiziskā aizsardzība

Visefektīvāk ir apklāt vīnogu rindu ar smalku insektu sietu, piemēram, agrotīklu vai moskītu tīklu. Nelielās platībās var katru ķekaru ievietot speciālā no moskītu tīkla vai agrotīkla izgatavotā maisiņā, kurā vīnogas droši nogatavojas. Maisiņi pasargā ne vien no lapsenēm, bet arī no putniem un pat krusas.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē