Pikants un saldens čatnijs, kas lieliski garšo ar sieru, gaļu vai uz maizītēm vai grauzdiņiem.
Sastāvdaļas
- 1 kg bumbieru
- 1–2 sarkanie vai dzeltenie sīpoli
- 150 ml ābolu vai vīna etiķa
- 150 g brūnā cukura
- 1 tējkarote malta ingvera
- ½ tējkarotes čili pārslu (vai vairāk – pēc garšas)
- 1 tējkarote sinepju sēklu
- 1–2 krustnagliņas
- rozīnes vai ķiploks (pēc izvēles)
Pagatavošana
1. Sagatavo sastāvdaļas. Nomizo bumbierus, sagriez mazos kubiņos. Sīpolus sasmalcini. Liec visas sastāvdaļas katlā: bumbierus, sīpolus, etiķi, cukuru un izvēlētās garšvielas.
2. Vāri čatniju. Vāri uz lēnas uguns 45–60 minūtes maisot, līdz masa sabiezē un kļūst mīksta.
3. Pildi ievārījumu burciņās. Karstu čatniju liec burkās un aizvāko. Uzglabā sausā vēsā vietā.
Padomi
- Čatnijam vari pievienot arī ingveru, cidoniju vai ābolus.
- Čatnijs iegūst pilnīgāku garšu pēc pāris nedēļām.
- Čatnijs ir lieliska dāvana ar sieru vai mājās ceptu maizi.
