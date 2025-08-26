Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
26. augusts – Iņ Uguns Trusis (Koks) labāk darbosies mīlas frontē. Ar vienu pielūdzēju ies uz kino, ar otru uz kafejnīcu, ar trešo norunās randiņu uz rītu. Labprāt piemiegs ar aci arī kādam izskatīgam svešiniekam.
27. augusts – Jan Zemes Pūķis (Zeme) rakstīs romānu par saviem piedzīvojumiem, iepinot arī citu teiktos trāpīgos teicienus. Transformējoša, radoša diena, kad jūra līdz ceļiem.
28. augusts – Iņ Zemes Čūska (Uguns) ir tālredzīga praktiķe, ne no kāda darba nebaidās. Ātra, izdarīga, var paveikt ļoti lielu darba apjomu, darot lietas loģiskā secībā.
29. augusts – Jan Metāla Zirgs (Uguns) ar kuru katru neielaižas. Ar diegiem te nav nekādas aršanas, tāpēc formulē precīzi savu mērķi, viņš neizlēmīgos kategoriski necieš.
30. augusts – Iņ Metāla Kaza (Zeme) neko nedara tāpat vien. Apsver savas karjeras plānus, tiecies tālāk par esošajiem! Mērķē augstāk!
31. augusts – Jan Ūdens Pērtiķim (Metāls) patīk uzdzīt bailes no nezināmā un novirzīt no izdomātā ceļa. Ja esi par sevi pārliecināts, tad nebaidies spert soli savā izvēlētajā virzienā.
1. septembris – Iņ Ūdens Gailis (Metāls) acīgi pamana pat mazāko šaubu ēnu un metas klāt parunāt par problēmu. Var jautāt padomu, taču jārēķinās ar diezgan tiešu atbildi.
