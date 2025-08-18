Gurķis ir izcils sorbeta pamatprodukts – maigs, sulīgs un mazkaloriju.
Sastāvdaļas
- 2 lieli svaigi gurķi
- 3 ēdamkarotes medus vai cukura sīrupa
- 1 ēdamkarote laima sulas
- 1/2 tējkarotes rīvētas laima miziņas
- 1 sauja svaigu piparmētru lapu
Pagatavošana
Gurķus nomizo un sagriež gabalos. Liek blenderī, pievieno medu, laima sulu, miziņu un piparmētras.
Blendē līdz viendabīgai konsistencei. Masu izkāš caur sietu un liek saldētavā uz 2 stundām.
Ik pēc 30 minūtēm apmaisa, lai neveidotos ledus kristāli.
Pasniedz bumbiņās ar piparmētru lapiņām.
