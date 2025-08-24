Ko darīt, ja gurķi siltumnīcā slimo ar kraupi? Jautā Inita Rēzeknē.
Gurķu kraupis bojā galvenokārt vecās šķirnes, radot ievērojamus ražas zudumus. Slimības attīstību veicina paaugstināts gaisa mitrums un krasas temperatūras svārstības. Uz lapām parādās dažāda izmēra bāli zaļi, ūdeņaini plankumi, kas ar laiku kļūst pelēki. Uz augļiem vērojami tumši brūni, iegrimuši, cieti plankumi, miza plaisā.
Lai apkarotu kraupi, jāpāriet uz izturīgām šķirnēm, aprakstos tās apzīmē ar simboliem C vai S.
Pašauglīgo konservējamo hibrīdo šķirņu ir daudz, un gandrīz visām piemīt izturība pret kraupi, tostarp gurķu mozaīkas vīrusu un īsto miltrasu.
Ar kraupi slimie augi jāiznīcina, jo tajos saglabājas slimības ierosinātāji. Diemžēl nav 3. klases ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu, ko atļauts izmantot gurķu kraupja ierobežošanai.
