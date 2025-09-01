Šogad nemitīgajās lietavās lielākā daļa ķiploku sapuva. Pavasarī bija zaļi laksti, vēlāk tie sāka dzeltēt un sapuva. Kā sagatavot augsni rudens stādīšanai? Audzēju nevis tirdzniecībai, bet pašu patēriņam mazdārzā. Jautā Andrejs K.

– Tā ir pagājušā gada vaina, dārzkopis, visticamāk, izmantojis inficētu stādāmo materiālu. Arī pērn ziemas ķiploku vākšanas laikā gandrīz katru dienu lija un piedevām bija ļoti augsts gaisa mitrums. Ja galviņas nebija labi izžuvušas, tajās izveidojās pelējums, ko daudzi nepamanīja stādot. Inficētie ķiploki pavasarī vēl izskatījās veselīgi, bet vasarā, kad sāka līņāt un laiks pieturējās auksts, tie arvien vairāk saslima, – skaidro ķiploku kolekcionārs Gunārs Birznieks. 

Piemērotākais laiks ziemas ķiploku stādīšanai ir 10.–15. septembris līdz 20.–25. oktobris. Latvijas ziemeļu daļā to vajadzētu darīt ātrāk, bet dienvidu daļā – vēlāk.

