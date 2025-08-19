Šajā pavasarī iestādījām augļudārzu: plūmes, kolonābeles, persikus. Kā pareizi rūpēties par jaunajiem kociņiem? Cik bieža mēslošana, laistīšana, vainaga veidošana nepieciešama? Jautā Ieva P. Konsultē stādaudzētavas "Lāču līči" saimniece Baiba Lāce.

Pirmajos gados jaunajiem aug­ļukokiem jāvelta vislielākā uz­manība, jo tieši tad tiek ielikti pamati to ilgmūžībai un ražīgumam. Katra koka suga nedaudz atšķi­ras kopšanas ziņā, tomēr ir vispārīgi principi, kas jāievēro visiem.

Laistīšana

Jaunajiem kokiem svarīga regu­lāra laistīšana, jo sakņu sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies un nespēj uz­ņemt pietiekami daudz mitruma no dziļākiem augsnes slāņiem. Pavasa­rī un vasaras sākumā laista reizi nedē­ļā, katram kociņam dodot 10–20 lit­ru ūdens atkarībā no augsnes un laika apstākļiem. Svarīgi, lai ūdens sasnieg­tu sakņu zonu, nevis tikai samitrinātu virskārtu. Karstās, sausās vasarās laista biežāk – pat divas reizes nedēļā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē