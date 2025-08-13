Kad vasara sliecas uz rudens pusi un dārzā ienākas bagātīga dārzeņu raža, ir laiks domāt par ziemas krājumiem. Iedvesmai - pasterizēti svaigu, nepāraugušu gurķu salāti.
Sastāvdaļas
- 800 g gurķu
- 200 g sīpolu
- 1,5 ēdamkarotes sāls
- 1 ēdamkarote cukura
- 2–3 ēdamkarotes etiķa (9%)
- 6 ēdamkarotes augu eļļas
- 1 ēdamkarote diļļu
Pagatavošana
Nepāraugušus gurķus rūpīgi nomazgā un sagriež 0,5 cm biezās šķēlītēs. Ja gurķiem cieta miza, labāk to nomizot. Sīpolus sagriež pēc iespējas plānākās ripiņās. Dilles sīki sakapā. Sagatavotos produktus liek traukā un pievieno pārējās receptē minētās sastāvdaļas, samaisa un ļauj ievilties 2–3 stundas, kamēr gurķi atsulojas. Tad nogaršo salātus.
Tiem jābūt ar asāku garšu nekā tūlītējai ēšanai, jo pēc pasterizēšanas tie kļūs maigāki.
Gurķus cieši pilda iepriekš cepeškrāsnī izkarsētās burkās un pārlej ar pāri palikušo gurķu sulas marinādi. Pasterizē 85 °C temperatūrā: 0,5 litru burkas 20 minūtes, litra burkas 25 minūtes.
Pēc pasterizēšanas burkas aizvāko un apgāž ar vāciņiem uz leju. Pēc 30 minūtēm apgriež atpakaļ un ļauj atdzist.
