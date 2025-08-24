Brūkleņu džems nav jāgatavo salds – tā īstā burvība slēpjas nelielā rūgtumā un skābumā. Ideāli piemērots brieža vai cūkas cepetim, kotletēm un siera platēm.
Sastāvdaļas
- 1 kg brūkleņu
- 500–600 g cukura
- 100 ml ūdens
- Pēc izvēles – 1 ābols (sarīvēts) – piešķir dabīgu pektīnu un labāku konsistenci
- Pēc izvēles – šķipsniņa kanēļa vai krustnagliņu – aromātam
Pagatavošana
1. Nomazgā brūklenes un notecini lieko ūdeni.
2. Liec brūklenes katlā ar ūdeni un vāri 5–10 minūtes, līdz ogas sāk plīst un izdalās sula.
3. Pievieno cukuru (un rīvētu ābolu, ja vēlies) un vāri vēl 15–20 minūtes uz vidējas uguns. Maisi, lai nepiedeg.
4. Garšas papildinājumam (pēc vēlēšanās) pievieno šķipsniņu kanēļa vai krustnagliņu vārīšanas beigās, ja vēlies ziemīgāku garšas noskaņu.
5. Pārbaudi gatavību – uzpilini pilīti uz auksta šķīvīša, ja tā stingri noturas, džems ir gatavs.
6. Lej karstu džemu sterilizētās burkās, cieši aizvāko un atstāj apgrieztas, līdz atdziest. Uzglabā vēsā un sausā vietā.
