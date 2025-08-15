Kā ik nedēļu, arī šajā būs daudz skaistu notikumu gan Rīgā, gan novados - sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.

Reklāma

15.–17. augustā Rīgas pilsētas svētki. Pasākuma laikā 11. novembra krastmala pārvērtī­sies par Rīgas jubilejas svinību epicentru, kur pilsētas daudzveidība atklāsies caur vides instalācijām, vēstu­res stāstiem, kultūras aktivitātēm, antīko auto parādi, dzejas sacensībām, daudzveidīgiem garšu piedzīvoju­miem un koncertiem. 16. augustā Vecrīgu piepildīs ielu muzikanti, desmit dažādās vietās klātesošajiem ļaujot izbaudīt dažāda stila un noskaņu mūziku. Vērmanes dārzā norisināsies daudzveidīgās ar lasīšanu un grāmatām saistītās rado­šās un izzinošās aktivitātes dažāda vecuma bērniem un viņu vecākiem. 15.–16. augustā 21–1 Pilsētas kanālā muzikālās strūkla­kas Serenāde Rīgai – daudzkrāsaini izgaismotu strūk­laku virkne ar Rīgas jubilejai veidotu muzikālo nofor­mējumu. 16. augustā 10–21 Doma laukumā amatnieku tirgus. 16. augustā no 13:30 līdz 17. augusta 15:00 XVI dien­nakts basketbola turnīrs Krastu mačs. Tautas spor­ta pasākums ar plašu izklaides programmu: diennakti laukumā dodas dažādu meistarības līmeņu Daugavas labā un kreisā krasta basketbolisti, nepārtraukti uzstā­jas dīdžeji un mūziķi, notiek konkursi skatītājiem un ie­spējams ieturēt gardu maltīti.

16. augustā Elejas muižas parkā Elejas pagasta svēt­ki Laika vilnī. Zaļajā laucē 16–20 tirdziņš, radošās darbnīcas, aktivi­tāšu zona, mobilo spēļu parks, orientēšanās, atpūtas zona, padomes un mūžizglītības teltis. Pie Tējas nami­ņa 18:00 svētku atklāšana ar Katrīnu Auziņu. Estrādē 18:00 amatiermākslas kolektīvu koncerts, bet 19:00 uzstāsies grupa Bekars.

16. augustā 17:00 Olaines mežaparka estrādē notiks 11. Olaines Country diena. Līnijdeju kolektīvu koncerts, kopdejas un priekšnesumi, sadancošanās un balle ar grupu Klaidonis. Ieeja bez maksas.

17. augustā 20:00 ar koncertu Baltajā kāpā noslēgsies Kamermūzikas festi­vāls Satikšanās Saulkrastos 2025. Tas būs īpašs vakars, kurā saulrieta gaismā otratskaņojumu piedzīvos komponista Kārļa Auziņa četrdaļīgā kompozīcija dže­za trio un stīgu kvartetam String of Winds. Kārlis Auziņš (saksofons), Edvīns Ozols (kontrabass), Kaspars Kurdeko (sitam­instrumenti), Konstantīns Paturskis (vijole), Aleksejs Bahirs (vijole), Santa Lūcija Circene (alts) un Jānis Rinkulis (čells).

Kamermūzikas festivāls Satikšanās Saulkrastos dibināts 2014. gadā ar mērķi radīt iespēju Latvijas un īpaši Saulkrastu novada iedzīvotājiem un viesiem iepa­zīt un novērtēt akadēmisko mūziku, tādā veidā jau 12. gadu veicinot augstvērtī­gu koncertu pieejamību Saulkrastu novadā. Ik gadu tiek aicināti piedalīties jaunie latviešu mūziķi, programmā tiek iekļauta arī jauno latviešu komponistu mūzika.Ieeja koncertā bez maksa

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.

Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 