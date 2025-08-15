Kā ik nedēļu, arī šajā būs daudz skaistu notikumu gan Rīgā, gan novados - sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
15.–17. augustā Rīgas pilsētas svētki. Pasākuma laikā 11. novembra krastmala pārvērtīsies par Rīgas jubilejas svinību epicentru, kur pilsētas daudzveidība atklāsies caur vides instalācijām, vēstures stāstiem, kultūras aktivitātēm, antīko auto parādi, dzejas sacensībām, daudzveidīgiem garšu piedzīvojumiem un koncertiem. 16. augustā Vecrīgu piepildīs ielu muzikanti, desmit dažādās vietās klātesošajiem ļaujot izbaudīt dažāda stila un noskaņu mūziku. Vērmanes dārzā norisināsies daudzveidīgās ar lasīšanu un grāmatām saistītās radošās un izzinošās aktivitātes dažāda vecuma bērniem un viņu vecākiem. 15.–16. augustā 21–1 Pilsētas kanālā muzikālās strūklakas Serenāde Rīgai – daudzkrāsaini izgaismotu strūklaku virkne ar Rīgas jubilejai veidotu muzikālo noformējumu. 16. augustā 10–21 Doma laukumā amatnieku tirgus. 16. augustā no 13:30 līdz 17. augusta 15:00 XVI diennakts basketbola turnīrs Krastu mačs. Tautas sporta pasākums ar plašu izklaides programmu: diennakti laukumā dodas dažādu meistarības līmeņu Daugavas labā un kreisā krasta basketbolisti, nepārtraukti uzstājas dīdžeji un mūziķi, notiek konkursi skatītājiem un iespējams ieturēt gardu maltīti.
16. augustā Elejas muižas parkā Elejas pagasta svētki Laika vilnī. Zaļajā laucē 16–20 tirdziņš, radošās darbnīcas, aktivitāšu zona, mobilo spēļu parks, orientēšanās, atpūtas zona, padomes un mūžizglītības teltis. Pie Tējas namiņa 18:00 svētku atklāšana ar Katrīnu Auziņu. Estrādē 18:00 amatiermākslas kolektīvu koncerts, bet 19:00 uzstāsies grupa Bekars.
16. augustā 17:00 Olaines mežaparka estrādē notiks 11. Olaines Country diena. Līnijdeju kolektīvu koncerts, kopdejas un priekšnesumi, sadancošanās un balle ar grupu Klaidonis. Ieeja bez maksas.
17. augustā 20:00 ar koncertu Baltajā kāpā noslēgsies Kamermūzikas festivāls Satikšanās Saulkrastos 2025. Tas būs īpašs vakars, kurā saulrieta gaismā otratskaņojumu piedzīvos komponista Kārļa Auziņa četrdaļīgā kompozīcija džeza trio un stīgu kvartetam String of Winds. Kārlis Auziņš (saksofons), Edvīns Ozols (kontrabass), Kaspars Kurdeko (sitaminstrumenti), Konstantīns Paturskis (vijole), Aleksejs Bahirs (vijole), Santa Lūcija Circene (alts) un Jānis Rinkulis (čells).
Kamermūzikas festivāls Satikšanās Saulkrastos dibināts 2014. gadā ar mērķi radīt iespēju Latvijas un īpaši Saulkrastu novada iedzīvotājiem un viesiem iepazīt un novērtēt akadēmisko mūziku, tādā veidā jau 12. gadu veicinot augstvērtīgu koncertu pieejamību Saulkrastu novadā. Ik gadu tiek aicināti piedalīties jaunie latviešu mūziķi, programmā tiek iekļauta arī jauno latviešu komponistu mūzika.Ieeja koncertā bez maksa
