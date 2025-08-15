Ko iesākt, ja kartupeļu laukā sākusies lakstu puve? Vai kartupeļus varēs saglabāt ziemai? Jautā Niāra R.

Šāgada lietainā un mitrā vasara kļu­vusi par izaicinājumu dārzkop­jiem – augi strauji aug, bet tikpat strauji izplatās dažādas slimības. Viena no bīstamākajām kartupeļu slimībām šā­dos apstākļos ir lakstu puve, kas īsā laikā var iznīcināt visu stādījumu.

Kartupeļu lakstu puve ir sēņu (Phyto-phthora infestans) ierosināta slimība, kas īpaši intensīvi attīstās, ja gaisa temperatū­ra ir 15–20 oC un ir augsts gaisa mitrums. Pirmie visbiežāk inficējas kartupeļu stādī­jumi mazdārziņos, kur augus parasti au­dzē sabiezināti un neievēro augseku. glabāšanas laikā. Vājāk inficētie var vizuāli nebojāties, taču saglabā infekciju līdz nākamajai sezonai.

