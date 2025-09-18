Burkāni lieliski iederas arī desertos. Tie piešķir sulīgumu un dabisku saldumu, padarot īpaši gardus. Cepam kēksiņus!
- 150 g kviešu miltu
- 150 g rīvētu burkānu
- 120 g cukura (var izmantot brūno)
- 2 olas
- 100 ml augu eļļas
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- pustējkarote sodas
- 1 tējkarote kanēļa
- šķipsniņa sāls
- sauja riekstu vai rozīņu
Olas saputo ar cukuru, līdz masa kļūst gaiša un gaisīga. Pielej eļļu un samaisa. Pieber rīvētos burkānus. Citā bļodā sajauc miltus ar cepamo pulveri, sodu, kanēli un sāli, tad pakāpeniski iecilā burkānu masā. Pēc vēlēšanās pievieno riekstus vai rozīnes.
Mīklu pilda kēksiņu formiņās un cep 180 grādos 20–25 minūtes, līdz tie kļūst zeltaini un, iedurot kociņu, tas ir sauss.
