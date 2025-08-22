Kā sagatavot augsni, un ar ko mēslot hortenzijas? Jautā Ilze S. Konsultē stādaudzētavas "Lazdkalni" saimniece Solveiga Zīle.

Hortenzijas ir bagātīgi ziedoši krūmi, kuriem nepieciešama regulāra un sabalansēta mēslošana, lai veidotos spēcīgi dzinumi un skaistas ziedkopas. Vienlaikus svarīga ir augsnes pareiza sagatavošana pirms stādīšanas.

Kā sagatavot augsni

Izrok vismaz 40–50 cm dziļu un tikpat platu stādāmbedri, lai sakņu sistēmai būtu pietiekami vietas attīstībai. To piepilda ar sadalījušamies kūtsmēsliem, kvalitatīvu kompostu un skābu kūdru, lai veidotos vāji skāba augsne (pH 5,6–5,8). No bedres izrakto auglīgāko virskārtas zemi ieteicams sajaukt ar pārējiem komponentiem un pievienot atpakaļ.

