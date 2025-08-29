No šā gada augusta Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Sāpju aprūpes nodaļa sāka piedāvāt jaunu procedūru – krioanalgēziju, kas paredzēta hronisku locītavu sāpju mazināšanai pacientiem ar osteoartrītu gūžas, ceļa un pleca locītavās.
Krioanalgēzija jeb ārstēšana ar aukstumu ir īpaša metode, kas ļauj ilgstoši mazināt sāpes, pārtraucot sāpju impulsu pārvadi nervu sistēmā. Procedūras laikā ar aukstumu uz laiku tiek bloķēta nervu un sensoro neironu darbība, neiznīcinot nervu struktūru pilnībā, tā ļaujot audiem vēlāk atjaunoties. Šī metode kļūst arvien populārāka pasaulē.
“Krioanalgēzija ir mūsdienīga, mazinvazīva metode, kas ļauj atgūt kustību brīvību un dzīves kvalitāti jau pēc vienas ambulatoras procedūras. Tā ir lieliska alternatīva pacientiem, kuriem operācija nav iespējama vai tiek atlikta. Pēc šīs procedūras iespējams ātri atgriezties ikdienas aktivitātēs bez nepieciešamības pēc hospitalizācijas,” manipulācijas priekšrocības uzsver dr. Iļja Noviks, slimnīcas Sāpju aprūpes nodaļas vadītājs.
Sāpju samazināšanās var saglabāties no sešiem mēnešiem līdz pat gadam. Procedūru iespējams atkārtot.
Procedūra tiek veikta ambulatori lokāli sāpju skartajā zonā, un parasti tiek izmantota vietējā anestēzija injekcijas veidā. Kriozondes gals tiek atdzesēts līdz -80 °C, un pēc lokālas anestēzijas zonde tiek ievadīta sāpju skartajā vietā. Tādā veidā locītavu mazie sensorie nervi tiek deaktivēti un vairs neproducē sāpju impulsus.
Krioanalgēzija īpaši piemērota pacientiem, kam ķirurģiska ārstēšana nav iespējama vai ir atlikta, kā arī tiem, kuri atrodas rindā uz endoprotezēšanu, vai pacientiem, kuru sāpes nav iespējams pietiekami kontrolēt ar medikamentozu terapiju.
Visbiežāk krioanalgēziju izmanto jostas, gūžas un ceļa sāpju gadījumā, taču to var veiksmīgi izmantot arī pleca locītavas sāpju mazināšanai.
Retāk šo metodi lieto sejas nervu, augšējo ekstremitāšu, krūškurvja, vēdera un iegurņa sāpju ārstēšanai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem