Ātri pagatavojams un sātīgs sautējums, derēs gan kā piedeva, gan arī kā pamatēdiens.
Sastāvdaļas
- 500 g sviesta pupiņu
- 1 liels sīpols
- 2–3 tomāti
- 2 ēdamkarotes eļļas
- šķipsniņa cukura
- šķipsniņa čili
- sāls, pipari
Pagatavošana
Pupiņas blanšē verdošā ūdenī 3–5 minūtes, tad nokāš. Pannā eļļā apcep sīpolus, līdz tie kļūst caurspīdīgi.
Pievieno nomizotus un gabaliņos sagrieztus tomātus, garšvielas un pacepina 5 minūtes, tad iemaisa pupiņas un sautē vēl 5–7 minūtes, lai garšas savelkas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem