Es vēlētos krustot lilijas. Kā to pareizi darīt? Jautā Inese Pierīgā.
Ko ar ko krustot
– Jāņem vērā, ka savstarpēji viegli var sakrustot vienīgi lilijas, kas pieder pie vienas grupas, piemēram, Āzijas lilijas ar Āzijas lilijām, trompetlilijas ar trompetlilijām, bet Austrumu lilijas ar Austrumu lilijām. Ja selekcionārs iesācējs krustos dažādu grupu lilijas, tām, visticamāk, neaizmetīsies sēklas. Ja arī kāda ienāksies, tā neuzdīgs, – apgalvo liliju selekcionārs un kolekcionārs Guntis Grants.
Āzijas liliju grupā ir vislielākā krāsu un formu daudzveidība, tāpēc ar šo grupu visvairāk strādā selekcionāri un tā ir vispiemērotākā topošajiem selekcionāriem, jo sējeņi visātrāk uzzied un nav tik prasīgi kā citu grupu lilijas.
Trompetlilijas ir prasīgākas, tās ziemā jāsedz, turklāt sējeņi uzzied dažus gadus vēlāk nekā Āzijas lilijām. Arī krāsu un formu dažādība šajā grupā ir mazāka.
Martagonliliju grupas sējeņi ir diezgan mazprasīgi, taču tiem līdz ziedēšanai jāgaida 5–6 gadi. Nav tik liela ziedu krāsu dažādība kā Āzijas lilijām.
Austrumu lilijas ir populāras ar saviem krāšņajiem ziediem, tomēr ir ļoti prasīgas gan kopšanas, gan selekcijas ziņā.
Vecākaugu izvēle
Vecākaugu izvēle ir vissvarīgākais posms selekcijas darbā. Veiksmīgi kombinējot, var rasties lieliski pēcnācēji, kas ne tikai priecēs to radītāju, bet ko arī drīkstēs saukt par šķirni.
Jāpievērš uzmanība vecākaugu audzelībai, noturībai pret slimībām. Sīpolam jābūt veselīgam, bet lapām un ziediem – pēc iespējas izturīgiem pret pelēko puvi. Šā iemesla dēļ nebūtu prātīgi savstarpēji krustot divas pilnīgi jaunas, piemēram, holandiešu selekcionāru piedāvātās griezto ziedu šķirnes ar milzīgiem ziediem, kas vēl nav pārbaudītas (pieredze rāda, ka importa lilijām lietavās lapas parasti kļūst brūnas un ziemā augi izsalst). Tāpat nav vērts krustot vārguļus, lai cik skaisti būtu to ziedi. Der šķirnes, kuras dārzā sevi jau kādu laiku pierādījušas.
Izvēloties vēlams uzzināt vecākaugu hromosomu skaitu, jo no tām ir atkarīgas sēklas. Visas savvaļas lilijas ir diploīdi – tām ir divi hromosomu komplekti. No jaunākajām šķirnēm aizvien vairāk sāk parādīties poliploīdās lilijas – triploīdi ar trim hromosomu komplektiem un tetraploīdi ar četriem hromosomu komplektiem.
Diploīdi ar diploīdiem savstarpēji krustojas, un var iegūt daudz sēklu. Labi šis process notiek arī tetraploīdiem ar tetraploīdiem, vienīgi sēklu būs stipri mazāk. Savukārt triploīdi nav izmantojami kā tēvaugi, jo to putekšņi ir sterili, bet tos var lietot kā mātesaugus, apputeksnējot ar tetraploīdu putekšņiem. Arī šajā gadījumā nebūs daudz sēklu.
Krustojumos ar poliploīdiem (triploīdiem un tetraploīdiem), kā arī to kombinācijās ar diploīdiem gaisa temperatūrai jābūt vismaz +25 °C. Tāpēc vislabāk šo procesu veikt siltumnīcā saulainā laikā. Latvijas klimata apstākļos lilijas nav iespējams krustot ārā uz lauka, jo pogaļas ienākas tikai septembra beigās, oktobrī, kad bieži līst.
Jāgatavojas laikus
Selekcijai nepieciešams gatavoties jau iepriekšējā gadā. No vēlamajām šķirnēm laikus atlasa prāvus, veselīgus sīpolus un pārstāda plēves siltumnīcā. Jāņem vērā, ka zem seguma ziemā nebūs sniega segas, tāpēc jutīgāko grupu sīpoli rūpīgi jāpiesedz. Pavasarī mulčas segumu noņem un lilijas piebaro ar pilnmēslojumu. Tas nepieciešams, lai augi spēcīgāk augtu un veidotu lielākas sēklas.
Sarūpē un sēj sēklas
Rudenī izveidojušās pogaļas sargā no salnām. Ja gaidāma temperatūras krasa pazemināšanās, lilijas nogriež un turpina nogatavināt telpās, ieliekot vāzē ar ūdeni. Pilnīgi gatavās pogaļas nogriež, izklāj uz papīra un izžāvē. Kad tās ir pilnīgi sausas, izņem sēklas. Ātri dīgstošās Āzijas liliju un trompetliliju sēklas glabā sausā, vēsā vietā līdz pavasarim, tad sēj kastītēs. Martagonliliju sēklas tūlīt pēc ievākšanas sēj dobē.
Sēj apmēram 2 cm dziļumā irdenā substrātā (vislabāk lapu kompostā, kas sajaukts ar granti). Pēc sadīgšanas stādiņus sargā no vēja, lietus, aukstuma, pārklājot ar agrotīklu vairākās kārtās.
Uzziņa
Liliju apputeksnēšanas process: par tēvu izvēlētajam augam savāc ziedputekšņus un uzber uz mātesauga drīksnas. Par veiksmīgu savstarpējo saderību liecina tas, ka sāk piebriest sēklu pogaļa.
