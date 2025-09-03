Šoreiz viesojamies Kuldīgas novada Kurmāles pagasta "Segļos", kur dzimtas īpašumā jau sestajā paaudzē saimnieko Valdis Kalns.

Stāsts par Segļu īpašumu aizsākas tālajā 1885. gadā, kad Valda vecvecvectēvs par 5000 sudraba rubļu no Kurmāles muižnieces Brēderihes iegādājies 59 hektārus zemes, no kuriem gandrīz puse – 29 hektāri – bijis mežs.

Vēstures liecinieki

Cauri īpašuma teritorijai kādreiz kursējis mazbānītis. Kuldīgas–Alsungas mazbānīša līnija tika izbūvēta XX gadsimta sākumā kā daļa no Liepājas–Aizputes–Kuldīgas mazbānīša tīkla. Līnija darbojās vairākas desmitgades, līdz autotransporta attīstība to pakāpeniski izkonkurēja, un XX gadsimta otrajā pusē tā tika slēgta. Mūsdienās no bānīša līnijas saglabājies tikai uzbērums, ko labprāt izmanto aktīvi pārgājienu cienītāji, iekļaujot savā maršrutā arī netālu esošo Kurmāles Baltavotu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē