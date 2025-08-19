Kas Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad stādīt, kad ravēt, kad ražu vākt? Bet kad dārzu labāk netraucēt?šonedēļ darāms dārzā
19.–20.08. Ziedu dienas. Ievāc ārstniecības augus. Dala un pārstāda ziemcietes. Sēj atraitnītes un mārpuķītes nākamajam pavasarim. Ievāc puķu sēklas.
21.08. Lapu dienas. Sēj zaļmēslojuma augus, ja nepieciešams, arī zālājus. Dala un pārstāda rabarberus, maurlokus un citus daudzgadīgos sīpolus. Sēj rukolu, dilles un citus ātri augošus lapu dārzeņus rudens ražai. Protams, laistīšana.
22.–23.08. Nelabvēlīgas dienas. Ravē, pļauj nezāles. Apstrādā augsni nezāļainos laukos.
24.08. (līdz pēcpusdienai) Augļu dienas. Stāda zemenes un avenes. No vasaras aveņu stādījumiem izvāc noražojušos dzinumus. Novāc gurķus, tomātus, kabačus, zirņus un pupas. Ievāc graudaugu un pākšaugu sēklu.
24.08. (no pēcpusdienas) Nelabvēlīgas dienas. Ravē, pļauj nezāles. Apstrādā augsni nezāļainos laukos.
25.–26.08. Sakņu dienas. Sēj zālājus un zaļmēslojuma augus. Novāc kartupeļus, sīpolus un citus sakņaugus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem