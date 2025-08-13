Maniem tomātiem siltumnīcā uz lapām uzmetušies dzeltenbrūngani plankumi, kuriem apakšpusē ir pelēcīga apsarme. Vēlāk šī vieta kļūst tumši brūna. Laukā stādītajiem tādas nav. Kas tas ir, un ko darīt? Jautā Laine Tukumā.

– Tā varētu būt sēņu izraisītā slimība – fito­ftora, – teic tomātu audzētāja Elga Bražūne. Parasti šī kaite uzliesmo pat jūlija sākumā. 

Meklē kļūdas kopšanā  

Tas, ka slimība parādījusies siltumnīcā, bet lauka nē, pierāda, ka daļēji vainojams arī saimnieks, jo nav ievērots mitruma režīms. Tomātu audzētāja uzsver, ka līdz augusta sākumam tomātu siltumnīcas durvis tur vaļā arī naktī. – Protams, ja vien kādreiz negadās ekstrēmi zemas temperatūras. Ja no rīta, atverot siltumnīcu, sejā iesitas gaiss kā pirtī un no griestiem pil rasa, gaidiet sēņu slimību uzliesmojumu, – brīdina tomātu audzētāja. Saule sāk karsēt tomātu būdu ar pirmajiem stariem, kamēr dārznieks vēl saldi guļ. 

