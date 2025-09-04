Mērces var gatavot tikai vienai reizei vai sapildīt burciņās un ilgstošāk uzglabāt ledusskapī. Tā, baudot vienu ābolu vai bumbieru kūku, varēsi izbaudīt dažādas garšas.

Cidoniju - sinepju mērce

Sastāvdaļas

  • 200 g cidoniju biezeņa (no svaigām vai saldētām cidonijām)
  • 3–4 ēdamkarotes cukura (pēc garšas un cidoniju skābuma)
  • 1 tējkarote sāls
  • 2–3 ēdamkarotes sinepju pulvera vai pēc garšas gatavās sinepes
  • 1–2 ēdamkarotes ābolu vai baltvīna etiķa
  • 50–100 ml ūdens (biezuma regulēšanai)

